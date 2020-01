Tüchel e o interesse do At. Madrid em Cavani: «O PSG não é o Monopólio»

A saída de Edison Cavani do Paris Saint-Germain para o At. Madrid não deverá ser consumada. De acordo com as declarações de Thomas Tüchel, nesta terça-feira, o treinador dos parisienses refere que o avançado uruguaio "faz parte" do projeto da equipa, sublinhando que o emblema de Paris não costuma fazer muitas alterações no plantel durante o mercado de inverno.





"Queremos ganhar o máximo de títulos possíveis. Para isso, precisamos de uma grande equipa e de tomar decisões difíceis. É absolutamente necessário para um clube como o Paris Saint-Germain. Não gostamos de fazer muitas alterações na equipa durante o mercado de inverno. O PSG não é o Monopólio. Criámos um grupo coeso. Edi [Cavani] faz parte dele", afirmou o treinador alemão, sublinhando que a titularidade do uruguaio "depende da qualidade dele e dos demais".Relembre-se que Cavani é o grande objetivo do Atlético Madrid para reforçar a frente de ataque da equipa colchonera que conta ainda com Diego Costa, Álvaro Morata e João Félix.