Thiago Silva seguiu Neymar e também 'fugiu' para o Brasil

Numa altura em que as recomendações das entidades de saúde são para que todos os cidadãos franceses evitem ao máximo sair das suas casas - algo que o próprio Paris SG tem procurado promover nas suas redes sociais -, deu que falar em França a notícia de que Neymar havia 'furado' a decisão governamental e decidido voltar ao Brasil para escapar à situação que se vive em França devido ao coronavírus. E ao que parece... não foi sozinho.





Thiago Silva, seu colega de equipa no emblema parisiense, também decidiu voltar ao Brasil, tal como confirmou a sua mulher nas redes sociais. "Após o grande aumento nos casos de Covid-19 em França, eu e o meu esposo decidimos voltar para o Brasil com nossos dois filhos, e os demais familiares que estavam de férias em Paris", escreveu Isabele Silva, numa publicação na qual refere que nenhum dos seus familiares "apresenta sintomas", ainda que deixe claro que seguem "todas as recomendações dos órgãos de saúde oficiais de saúde, evitando contacto durante o voo e na chegada ao Brasil para minimizar os riscos de contaminação".Por outro lado, Isabele Silva esclarece que todos respeitarão as "recomendações do Ministério de Saúde", ficando de quarentena à chegada do seu país natal.