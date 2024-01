Thierry Henry admite que passou por uma longa depressão: «Chorava todos os dias»

Numa altura em que cada vez mais estrelas do futebol admitem sofrer de problemas ao nível da saúde mental, Thierry Henry contou no podcast 'The Diary of a CEO' que passou por uma depressão, tanto no período em que foi jogador como treinador."Durante toda a minha carreira devo ter estado em depressão. Se sabia? Não! Fiz alguma coisa a respeito disso? Não! Mas de certa forma adaptei-me. Isso não significa que esteja a andar direito, mas estou a andar. Há que colocar um pé diante do outro, sempre foi o que me disseram, desde que era pequeno", confessou o antigo jogador do Arsenal, Barcelona, Juventus, entre outros clubes.Henry, que agora é selecionador de sub-21 de França, pendurou as chuteiras em 2014, iniciando-se depois no mundo dos treinadores. "Nunca parei de andar, se o fiz não me dei conta. Mas passei por períodos de depressão, durante o covid deixei de caminhar, de seguir em frente. Não conseguia. Então comecei a dar-me conta. Estava isolado em Montreal e não vi os meus filhos durante um ano, foi difícil."E prosseguiu: "Naquela altura chorava quase todos os dias sem motivo aparente, as lágrimas apareciam. Porquê? Não sei, mas elas estiveram ali durante muito tempo. Chorava por tudo o que não tinha conseguido alcançar no passado."O antigo futebolista, agora com 46 anos, recordou depois a relação com o pai. "Quando era criança o meu pai dizia-me sempre 'não fizeste isso bem'. Ouves aquilo tantas vezes que fica na cabeça. Lembro-me de uma vez que marquei seis golos e mesmo assim ele não estava contente. 'Perdeste aquela bola, perdeste aquele cruzamento'. Em certa medida ajudou o desportista, mas não o ser humano. Não recebi carinho nem amor. A primeira vez que o meu pai me abraçou disse 'este bebé vai ser um grande jogador de futebol'. A partir daí só procurei a sua aprovação."