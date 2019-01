Thierry Henry chama p... a avó de jogador e pede desculpas: «É uma reação humana...»

Thierry Henry deu asas à frustração da pior forma no jogo de sábado, que o Monaco perdeu em casa diante do Estrasburgo,. O treinador da equipa do principado ofendeu a avó de Kenny Lala e retratou-se depois por isso.Ao que parece o jogador do Estrasburgo demorou mais tempo que o normal para efetuar um lançamento de linha lateral e Henry gritou-lhe: "Já estamos no minuto 43, a p... da tua avó". A seguir, virou-se para o quarto árbitro e 'exigiu' medidas. "Ele tem de parar, já chega!"Depois do jogo o antigo jogador caiu em si e pediu desculpas. "É uma expressão que se usa. Lamento muito o comentário que fiz, é uma reação humana, eu sou humano. Mas arrependo-me."Henry explicou que até costuma usar a expressão mais vezes. "Digo-o em inglês, talvez em inglês não tivesse dado tanto nas vistas... Estou a brincar, não o devia ter dito."