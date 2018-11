Thierry Henry continua sem vencer ao serviço do Monaco

O Lyon tropeçou em casa frente ao Bordéus, ao empatar 1-1, na 12ª jornada da Liga francesa, atrasando-se na luta pelos lugares cimeiros do campeonato, enquanto o Monaco, de Thierry Henry, continua sem vencer.A equipa em que alinha o guarda-redes português Anthony Lopes, que jogou os 90 minutos, abriu o marcador aos 45, pelo médio francês Houssam Aouar, mas o Bordéus chegou ao empate aos 73, por intermédio do avançado dinamarquês Andreas Cornelius.Com este empate, o Lyon atrasou-se na luta pelos lugares de topo do campeonato gaulês, somando agora 21 pontos, em quarto lugar, mas pode cair para quinto, caso o Marselha, no domingo, vença em Montpellier.No entanto, se o Montpellier, atual terceiro classificado, com 22 pontos, vencer o Marselha, alcança pontualmente o Lille no segundo lugar, com 25 pontos, numa competição liderada pelo Paris Saint-Germain, que já leva 36 pontos, mais 11 do que o Lille, ao fim de 12 jornadas -- ganhou os 12 jogos.Destaque para mais uma derrota do Monaco, desta feita em Reims, por 1-0, com o único golo a ser marcado por Mathieu Cafaro, aos 24 minutos.É a segunda derrota do Monaco sob o comando técnico do antigo internacional francês Thierry Henry em quatro jogos, um deles para a Liga dos Campeões. Soma dois empates e duas derrotas desde que substituiu no cargo o técnico português Leonardo Jardim.Nos restantes jogos, o Rennes foi ao terreno do Caen vencer por 2-1, o Nimes goleou fora o Dijon por 4-0, o Estrasburgo dividiu os pontos em casa com o Toulouse, com um empate a um golo, enquanto o Nice precisou de um autogolo de Prince Desir-Gouano, aos 38 minutos, para vencer o Amiens (1-0).