Thierry Henry é o novo treinador da seleção francesa de sub-21

O antigo avançado Thierry Henry foi escolhido para treinar a seleção francesa de sub-21, sucedendo a Sylvain Ripoll no cargo, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

"A Federação Francesa de Futebol tem o prazer de anunciar a nomeação de Thierry Henry como treinador da equipa de França de sub-21, por um período de dois anos, até 2025. Gérald Baticle vai juntar-se à equipa de Thierry Henry como treinador adjunto", escreveu a FFF, em comunicado.

O organismo adiantou que Henry chega para liderar a equipa de sub-21 na próxima fase de qualificação para o Europeu da categoria de 2025 e nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Na carreira como treinador, o antigo jogador do Arsenal foi adjunto de Roberto Martínez, atual selecionador de Portugal, na seleção da Bélgica, em 2021 e 2022, após treinar os franceses do Mónaco e os canadianos do Montreal Impact.