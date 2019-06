Thomas Meunier: «Creio que o PSG não fará muito dinheiro comigo»

Thomas Meunier, jogador do Paris Saint-Germain, não acredita que venha a ser protagonista de uma grande transferência neste mercado de verão. Em causa estão vários fatores, explicados pelo próprio, para além do facto de partir agora para o último ano de contrato."Na verdade, creio que o clube não conseguirá fazer muito dinheiro comigo. Tenho o meu valor de mercado, mas sou defesa e joguei um terço dos jogos. Estou a caminho dos 28 anos. Não é como o Adrien [Rabiot], que vale 50 milhões", frisou ao 'Le Parisien'.O lateral direito conversou com os responsáveis do clube francês e manifestou o interesse de continuar no Parque dos Príncipes: "Disse-lhes que gostava muito de ficar e eles não me disseram claramente que queriam vender-me. Mas se o clube me disser que quer vender, que precisa de dinheiro por causa do fair play financeiro, vamos encontrar uma solução para as duas partes".Thomas Meunier admitiu na mesma entrevista que "houve telefonemas desde janeiro com clubes interessados". Ao todo "uma dúzia, todos eles no top-5 das respetivas ligas".Ora, a ESPN avançou esta segunda-feira que Manchester United e Arsenal seguem o francês de perto e que o PSG poderá aceitar propostas na ordem dos 30 milhões de euros. Do lado dos gunners, Unai Emery foi responsável pela contratação do jogador quando treinava em Paris e a cobiça pode dever-se ao conhecimento que tem do atleta. Já os red devils viram-se para Meunier dados os cerca de 56 milhões de euros necessários para atacar a alternativa, Aaron Wan-Bissaka, do Crystal Palace.