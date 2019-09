Thomas Tuchel: «A vida não é tão dura e tão difícil para o Neymar em Paris...»

Thomas Tuchel confirmou na conferência de imprensa desta sexta-feira que vai convocar Neymar para a partida de amanhã, em casa, frente ao Estrasburgo. Oscom a forma como o jogador brasileiro vai ser recebido pelos ultras do PSG, que não perdoam o facto de o jogador ter manifestado o interesse em regressar ao Barcelona este verão. O treinador põe água na fervura."Estou feliz porque o mercado fechou. Agora tudo está claro, estou satisfeito com o meu grupo. Temos muitos jogadores talentosos, temos o Neymar. E isso é certo, não existem mais distrações, ele pode concentrar-se na nossa equipa. O regresso dele é necessário, é jogador do PSG e está disponível", avisou o técnico alemão, que vai assim contar pela primeira vez esta época com o avançado.Com Canani e Mbappé lesionados, até é bem provável que o brasileiro seja titular. "Eu compreendo os adeptos, mas não posso controlar as suas reações. O Neymar é jogador do PSG e vamos ver o que acontece amanhã. Estou convencido que ele vai dar tudo para marcar golos e para vencer", continuou Tuchel."A vida não é tão dura e tão difícil para o Neymar, afinal ele joga e vive em Paris.... Penso que se falarmos de todas as coisas que o Neymar disse, que o pai, que mãe e que o Barcelona disseram vamos ficar malucos. Isso não é possível. Então, o melhor agora... As coisas estão decididas. Não sou aquela tipo de pessoa que diz 'ah, ele disse isto, ah ele disse aquilo'. Quero olhar em frente e tomar as decisões agora. Acho que ele vai reencontrar seu sorriso, depois vamos ver", concluiu.