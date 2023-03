Todibo e a passagem pelo Benfica: «Foi a minha fase mais complicada»

Jean-Clair Todibo não teve a passagem mais feliz pelo Benfica, com apenas dois jogos na primeira metade da época de 2020/2021, sob o comando de Jorge Jesus. Atualmente no Nice, conquistou pela primeira vez um dos 23 lugares na convocatória de França – substituiu o lesionado Disasi – e esta quarta-feira, em conferência de imprensa, considerou que a sua passagem no Benfica foi "complicada"."A passagem pelo Benfica foi a mais complicada para mim, não joguei. Mas ajudou-me imenso. Tive de me questionar, pensar. Olhando para trás, estabilizei e encontrei um equilíbrio", disse Todibo acrescentando: "O que me permitiu acalmar foi a minha vida pessoal. Encontrei a minha mulher, estabilizei. A minha chegada ao Nice deu-me estabilidade desportiva também. Sou muito grato ao clube, devo-lhes muito."Apesar do início de carreira atribulado, o defesa, de 23 anos, considera que o objetivo passa por se manter entre os escolhidos de Didier Deschamps. "Vir para à seleção de França era um objetivo e o objetivo agora é ficar cá. Sempre quis estar na seleção de França, é um sonho de criança. É o meu país, quero defender estas cores. Isto não é um fim e espero que dure muito tempo", destacou.Sobre o futuro, esclarece: "Tenho contrato com o Nice até 2027. Não sei se sair seria a escolha certa. Não é altura para pensar nisso. Estou muito mais sereno a este nível, com as experiências, se tiver de fazer uma escolha, vou fazê-la com muita reflexão", rematou.