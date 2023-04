Toulouse goleia Nantes, conquista a 1.ª Taça de França e uma vaga na Liga Europa em 2023/24

O Toulouse conquistou este sábado o segundo título do seu historial ao golear (5-1) o Nantes na final da Taça de França, disputada no Stade de France, num encontro em que aos 31 minutos já estava 4-0 no marcador.Logan Costa, avançado cabo-verdiano de apenas 22 anos, só precisou de 6 minutos para bisar no encontro (6' e 10'), com o companheiro de ataque, o holandês Thijs Dallinga - também de 22 anos -, a seguir as pisadas do colega apontando, também ele, um 'bis' na partida (23' e 31') e acabando com a questão ainda na primeira parte. O melhor que o Nantes conseguiu foi reduzir por Ludovic Blas, de penálti, aos 75', antes de o marroquino Zakaria Aboukhlal fechar o resultado aos 79'.Com esta conquista, o Toulouse - que até então tinha apenas um título no seu palmarés em 153 anos de história (conquista da II Liga na época transata) - garante desde já uma vaga na fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada, apesar de atualmente posicionar-se no 12.º lugar do campeonato francês, a nove pontos de distância para os lugares de descida.