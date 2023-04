Toulouse junta-se ao Nantes na final da Taça de França

Está encontrado o segundo finalista da presente edição da Taça de França. O Toulouse bateu esta quinta-feira o Annecy, por 2-1, na segunda meia-final da prova, e juntou-se assim ao Nantes - que ontem eliminou o Lyon de Anthony Lopes - na final da competição.

O marroquino Zakaria Aboukhlal inaugurou o marcador do encontro aos 36 minutos. A vantagem da formação forasteira durou apenas 13 minutos, com Alexy Bosetti a empatar a eliminatória de penálti (45'+4).

Nos minutos finais do encontro (85'), o argelino Fares Chaibi apontou o golo que decidiu a eliminatória e confirmou o apuramento do Toulouse para o derradeiro jogo, onde encontrará o Nantes, no próximo dia 29 de abril, no Stade de France.

Nos descontos, o modesto Annecy viu o VAR anular um golo ao costa-marfinense Moise Sahi Dion, aos 90'+1, por fora de jogo.