Treinador do Caen após derrota na Taça: «Não vou chorar, deixo isso para o Neymar»

Pascal Dupraz, treinador do Caen, não estava com muita pena de Neymar no final do jogo com o PSG, que a sua equipa perdeu, por 1-0, nos 32 anos-de-final da Taça de França. O avançado brasileiro sofreu uma lesão e está em dúvida para o jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões, mas Dupraz estava irritado com a arbitragem.





"Não vou chorar a derrota da minha equipa, deixo isso para o Neymar", disse o treinador, quando questionado sobre a lesão do brasileiro do PSG, após uma entrada de Yago.Dupraz diz que ficou por marcar um penálti para a sua equipa na sequência de uma falta cometida na área do Caen precisamente sobre Yago.