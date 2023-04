Treinador do Paris Saint-Germain apresenta queixa por difamação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, suspeito de ter feito comentários discriminatórios durante a sua passagem pelo Nice, apresentou esta sexta-feira uma queixa por difamação contra Julien Fournier e os jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina.

Segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), o Ministério Público de Paris confirmou que uma denúncia da parte de Christophe Galtier foi recebida hoje no centro nacional de luta contra o ódio online, que visa Julien Fournier, ex-diretor de futebol do Nice, e os dois jornalistas Daniel Riolo e Romain Molina, que publicaram a informação na passada semana.

Em causa estão alegadas declarações de racismo e xenofobia proferidas pelo treinador parisiense, quando este era treinador do Nice. De acordo com o canal televisivo RMC Sport, Julien Fournier enviou um e-mail aos proprietários do Nice a informar o alegado ponto de vista de Galtier, que disse que não podia ter tantos negros e muçulmanos na equipa.

Christophe Galtier, que foi colocado sob proteção do PSG na semana passada, revelou que recebeu "muitas mensagens muito desagradáveis", incluindo ameaças de morte. "Esperamos que o procurador de Paris aja com a mesma rapidez que o procurador de Nice, para que Christophe Galtier saia deste caso o mais rápido possível", disse hoje o advogado do treinador, Olivier Martin, à AFP.

Galtier é treinador principal do PSG, no qual atuam os lusos Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitor Ferreira e Renato Sanches, desde 5 de julho de 2022.