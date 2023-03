Três novidades na lista de convocados por Deschamps para os dois próximos jogos de França

´ !



La liste de pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) March 16, 2023

Didier Deschamps divulgou esta quinta-feira a lista de convocados da seleção francesa para os dois primeiros jogos de qualificação para o Euro'2024 - que decorre na Alemanha - diante de Holanda e Irlanda.Há três novidades - que procuram naturalmente a primeira internacionalização pela seleção principal - entre os 23 jogadores convocados: Brice Samba, guarda-redes do Lens, Wesley Fofana, central do Chelsea, e Khéphren Thuram, médio do Nice que é irmão de Marcus Thuram, igualmente entre eleitos de Deschamps.Moussa Diaby, que não esteve presente no Mundial'2022, também está convocado, substituíndo o lesionado Ousmane Dembelé. De realçar ainda o facto de Eduardo Camavinga ter sido chamado entre os defesas da seleção gaulesa. Algo que está relacionado com o facto de Deschamps ver o jogador do Real Madrid como lateral-esquerdo e não como médio defensivo."Eduardo está lá [no convocatória], porque nesta pausa das seleções considero-o um lateral-esquerdo. Obviamente, como outros jogadores, tem uma versatilidade interessante, mas nesta pausa dá-me mais garantias nesta posição. Não vai estranhar, já tive conversas com ele antes", revelou Deschamps.Guarda-redes: Mike Maignan, Alphonse Aréola e Brice SambaDefesas: Eduardo Camavinga, Wesley Fofana, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba e Dayot UpamecanoMédios: Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Khéphren Thuram e Jordan VeretoutAvançados: Kingsley Coman, Moussa Diaby, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kolo Muani, Kylian Mbappé e Marcus Thuram.