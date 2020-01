Trio português ajuda Lille a avançar na Taça da Liga

O Lille apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça da Liga francesa, graças a uma vitória por 2-0 sobre o Amiens.





Com José Fonte e Renato Sanches a titulares - e Xeka a entrar na segunda metade -, o Lille venceu com dois golos marcados na segunda metade, separados por oito minuto, por intermédio de Luiz Araujo (50') e Victor Osimhen (58').Para lá do Lille, esta quarta-feira também se apurou para as 'meias' o Paris SG, graças a uma goleada por 6-1 diante do meias. Desta forma, este duo junta-se a Lyon e Reims, equipas que haviam carimbado a sua passagem na véspera.