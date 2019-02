Tuchel frio sobre Antero: «Eu tenho as minhas opiniões e ele tem as suas»

Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, foi questionado sobre a polémica relação com o diretor desportivo Antero Henrique, depois de noticiado o aumento do mal estar entre ambos devido ao facto de o clube não ter assegurado a contratação de outro médio para o plantel, como de resto era desejado pelo técnico. No entanto, a resposta de Tuchel foi tão curta como fria."Eu tenho as minhas opiniões e ele tem as suas", respondeu o timoneiro dos parisienses, sem que se tenha alongado mais sobre o assunto.Tuchel desmistificou ainda a situação em torno de Rabiot, jogador que continua afastado dos trabalhos depois de recusar renovar o contrato que acaba no próximo verão: "A situação é a mesma de novembro. O clube pediu para suspender Rabiot. Como já disse, compreendo e aceito a decisão. Não mudou nada".