Tuchel: «Mbappé está à vontade para ter responsabilidades: chegar a horas, jogar como um profissional...»

Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, reagiu esta quinta-feira às palavras de Mbappé, que recentemente deixou em aberto a possibilidade de sair do clube para assumir maiores responsabilidades "Mbappé tem grandes objetivos e muita confiança. Por isso é que decidiu deixar esta mensagem. Tem as suas ideias e é muito inteligente. Sabe o que faz e quando o faz. Por outro lado, está à vontade para ter responsabilidades. Como todos. Não é preciso dizê-lo em público mas sim fazê-lo todos os dias: chegar a horas, comer, dormir e jogar de maneira profissional", referiu o treinador dos franceses.Em qualquer caso, Tuchel sublinhou que não foram declarações graves e que mantém uma boa relação com o jovem avançado: "É um rapaz especial, quer marcar, marcar e ganhar todos os troféus. Há que aceitar. Isto não é algo pessoal, nem estou zangado. Não é uma questão de assumir responsabilidades. Falo com ele todos os dias. Sabe o que quer e o que penso dele, e as coisas que deve melhorar".