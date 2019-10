Tuchel para Neymar: «A partir de agora tens de lidar comigo e vou pressionar-te»

Numa entrevista publicada esta terça-feira pelo jornal inglês 'The Guardian', o treinador alemão Thomas Tuchel, do PSG, fala sobre os episódios polémicos dos últimos meses em torno de Neymar e deixa elogios ao craque brasileiro.





Durante a pré-temporada, o avançado de 27 anos assumiu por diversas vezes que queria deixar Paris para regressar a Barcelona, o que provocou um mau-estar entre os responsáveis do clube parisiense e nos adeptos. Contudo, as relações entre as partes têm vindo a normalizar-se. "Os adeptos expressaram as suas opiniões e eu entendo-os. Eles têm orgulho do clube e é claro que não gostam de ouvir um jogador, semana após semana, dizer que quer sair. Por isso eu disse ao Neymar que, às vezes, na vida, é preciso encarar a verdade e lidar com as consequências", afirma Tuchel.

Neymar acabou por ficar no PSG - leva quatro golos em cinco jogos disputados, todos no campeonato - mas não se livrou de um aviso do treinador. "A partir de agora tens de lidar comigo e eu vou pressionar-te. Por isso o mais difícil para ti ainda está para vir", revelou o alemão de 46 anos, admitindo que Neymar "tem um bom coração."



"Às vezes é difícil vermos que o Neymar é uma boa pessoa se só assistirmos aos jogos ou estivermos do lado de fora, mas ele é realmente uma boa pessoa", sustentou o técnico do PSG.