Tuchel pondera castigar Mbappé: «Vai depender da minha noite de sono»

Numa tarde na qual tudo saiu bem do ponto de vista coletivo, com uma vitória claríssima diante do Montpellier , o Paris SG voltou a ser palco de novo caso de indisciplina, com Kylian Mbappé a mostrar-se furioso com a decisão de Thomas Tuchel em substitui-lo. A situação correu o Mundo e poderá mesmo levar o jovem avançado a ser alvo de uma sanção por parte do técnico, conforme assumiu o próprio após a partida."Sou o treinador, a pessoa encarregue de escolher quem entra e quem sai. Sou eu! Ele é muito inteligente, sabe o que está a fazer. Não gosta de sair, tal como todos os outros. Esta não é uma boa imagem, mas não somos o único clube a enfrentar este tipo de coisas. Não é bom, porque abre espaço a precedentes que vão contar o espírito da equipa. É mau. Não estou chateado, estou simplesmente triste porque isto era desnecessário. Expliquei-lhe porque o fizemos e vai ficar assim. Decido sempre do ponto de vista técnico. Não estamos a jogar ténis. Estamos a jogar futebol e temos de respeitar todas as pessoas", atirou Tuchel.Em relação à sanção a Mbappé, o alemão deixou em aberto e até foi algo irónico. "Não sei. Tenho de pensar. Dormir sobre o assunto. Vou tomar uma decisão amanhã. Temos treino às 11 da manhã, onde vamos falar sobre o jogo com o grupo. Nessa altura verei se falo sobre isto lá ou se falo individualmente. Também vai depender da minha noite de sono", disse o técnico francês.