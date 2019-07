Tuchel taxativo: «O Neymar é meu jogador»

Thomas Tuchel voltou a abordar este sábado a situação em torno de Neymar, mostrando-se agora mais otimista do que na sua última declaração. Na altura, no começo da semana, havia dito que tudo era uma "questão a resolver entre clube e jogador" e que a vontade de sair do brasileiro já era do seu conhecimento ainda antes da Copa América, agora o treinador do Paris SG foi claro e lembrou a todos que o brasileiro é seu jogador e que quer a sua continuidade.





"Todos os treinadores querem que o Neymar fique na sua equipa e eu não sou diferente. É um jogador nosso. Estou tranquilo, não faço planos, porque no mercado tudo pode acontecer, mas o Neymar é meu jogador", considerou o técnico alemão, que em seguida disse até que o brasileiro será opção no próximo sábado diante do Inter Milão, num jogo a disputar em Macau. "Irá connosco na terça-feira e jogará contra o Inter Milão. Começará a treinar com a equipa amanhã. Passou os exames no início da semana e necessitava destes dias para melhorar fisicamente", explicou.