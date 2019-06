UEFA mantém castigo a Neymar: brasileiro perde três jogos da Champions

PSG eliminado da Liga dos Campeões e memes atingem Neymar



A UEFA rejeitou o recurso do PSG e mantém a suspensão de três jogos para Neymar na Liga dos Campeões.O avançado brasileiro, de 27 anos, foi acusado de insultar os árbitros da partida após a eliminação do PSG da Champions frente ao Manchester United, a 6 de março.Neymar descreveu como "uma vergonha" a conquista de um pénalti decisivo para os ingleses, aos 90'+4 minutos, que colocou o resultado em 3-1 a favor dos ingleses na 2.ª mão dos oitavos de final da Champions, empatando a eliminatória. No entanto os golos fora foram fundamentais para os red devils seguirem na competição. "Isso é uma vergonha! Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol para ficar a olhar lance em câmara lenta... isso não existe! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah vá para...", escreveu na altura o internacional brasileiro numa mensagem publicada nas Stories do Instagram.Segundo relatou na altura a rádio RMC o avançado - que não defrontou o Manchester United nesta partida, por se encontrar lesionado - tentou, depois do jogo, entrar no balneário do árbitro , Damir Skomina, para o agredir, tendo sido impedido.