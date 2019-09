Ultras do PSG não perdoam Neymar e o clube está preocupado

Neymar pode realizar o seu primeiro jogo da época com a camisola do PSG este sábado, diante do Estrasburgo, mas o clube está preocupado com a forma como o brasileiro será recebido pelos adeptos no Parque dos Príncipes.





Segundo o jornal 'Le Parisien', o PSG está a tentar convencer os ultras - grupo radical de adeptos - a não hostilizar o jogador.Mas os adeptos do PSG não perdoam o facto de Neymar durante o mercado de verão ter tentado regressar ao Barcelona e já o fizeram saber, em alto e bom som, do lado de fora do ginásio onde treina a equipa...