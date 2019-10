Um ano depois, Gourcuff volta à competição para... virar jogador de ténis

Yoann Gourcuff... ainda se lembra dele? O internacional francês, que chegou a ser considerado um dos maiores talentos do futebol francês, voltou à competição depois de um ano sem clube - desvinculou-se do Dijon em 2018 -, mas agora... para ser jogador de ténis.





Vencedor do campeonato francês em 2008 pelo Bordéus, Yoann Gourcuff decidiu mudar de desporto e, de acordo com a imprensa francesa, já terá competido esta semana num torneio no TC Larmor-Plage, onde derrotou um adversário por duplo 6-0.Contudo, a paixão de Gourcuff pelo ténis não é novidade. Antes de tornar-se campeão francês de futebol, o internacional gaulês tinha sido apontado como uma promessa do mundo do ténis, mas optou pelo futebol. Parece ter-se arrependido desta escolha...