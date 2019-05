Unai Emery: «Mbappé queria ir para o Real Madrid»

O espanhol Unai Emery, ex-treinador do PSG (entre 2016 e 2018) e atual técnico do Arsenal, contou numa entrevista em Espanha que Kylian Mbappé esteve muito tentado a mudar-se para o Real Madrid."Falei com o pai dele para o convencer a ficar no PSG. Ele queria ir para o Real Madrid, sendo que tinha também um convite do Barcelona. Ia com os olhos fechados, mas entre todos conseguimos concencê-lo a ficar em Paris e a abraçar um projeto de França. Depois, foi preciso falar de dinheiro e foi o que fez o PSG", explicou o treinador no programa 'El Larguero'.Emery também teceu considerações sobre Neymar. "É um jogador importante, com muito potencial. Há dois anos que a equipa é eliminada na Champions, no ano passado lesionou-se e este ano aconteceu o mesmo. O seu brilhantismo fica limitado numa liga com menos competência, mas é impressionante enquanto futebolista", frisou.