Vanderlei Luxemburgo: «Neymar está a esquecer-se que é jogador de futebol»

Vanderlei Luxemburgo conhece bem Neymar. O antigo treinador do Real Madrid era o técnico do Santos, em 2009, quando o craque brasileiro ainda era uma promessa no clube brasileriro, por isso sabe do que fala. O avançado não está a passar por uma boa fase no PSG e Luxemburgo deixa-lhe alguns conselhos."Tem de ter uma conversa com o seu treinador. Tem de ser uma conversa franca e direta. Ele está muito protegido, não apenas pelos treinadores, mas pelos dirigentes e até pela própria imprensa, que o trata de forma diferente. O Neymar está a esquecer-se que é um jogador de futebol", considerou o técnico em declarações à 'Radio Jornal'.Neymar perdeu uma parte importante da temporada dos campeões franceses devido a uma lesão e agora enfrenta uma investigação da federação gaulesa, que pode redundar numa longa suspensão, depois de ter agredido um adepto na final da Taça de França.