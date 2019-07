Verratti e o futuro de Neymar: «Não devemos travar um jogador que quer sair»

Ainda que deixe claro que tenciona continuar a ser colega de equipa de Neymar no Paris SG, o italiano Marco Verratti abordou diretamente a situação do avançado brasileiro e considerou que um clube não pode 'prender' um jogador que tenciona mudar de ares.





"Quando um jogador quer mesmo ir embora, o clube deve deixá-lo sair. Sempre que esteja de acordo com as condições financeiras impostas, claro. Mas não devemos travar um jogador que quer sair", atirou o italiano, em entrevista à RMC Sport, que na mesma entrevista assumiu que não quer a saída do seu colega: "Nunca o ouvi dizer que quer sair. Não sei o que ele disse ao clube, mas pessoalmente gostava que ficasse".