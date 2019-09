Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Villas-Boas avisa adeptos: «Quando assobias um jogador matas a tua própria equipa» Treinador do Marselha não gostou da hostilidade manifestada relativamente a Jordan Amavi no jogo com o Rennes





• Foto: EPA