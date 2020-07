Villas-Boas: «É sempre complicado voltar com a palavra atrás»

Após a saída do diretor desportivo Andoni Zubizarreta da estrutura do Marselha, a continuidade de André Villas-Boas à frente do comando técnico do clube também esteve em cima da mesa. Entretanto, o treinador português decidiu manter-se no cargo e em entrevista ao jornal 'L'Equipe' explica que o apoio dos jogadores foi fundamental para a sua decisão, principalmente porque já havia publicamente admitido que poderia sair.





"Foram momentos muito difíceis para mim, é sempre complicado voltar com a palavra atrás, ainda mais quando me expus publicamente", afirma André Villas-Boas: "Os jogadores e só os jogadores foram decisivos para me fazer mudar de ideia. Durante aqueles dias de incerteza sobre o meu futuro muitos jogadores telefonaram-me, foram eles que me fizeram mudar de ideias."André Villas-Boas afirma também que o facto de poder disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada foi outro dos 'atrativos' que o fizeram manter-se como treinador do Marselha.O clube francês está atualmente no Algarve a estagiar . Recorde-se que o campeonato francês foi dado como terminado, após a suspensão da prova em março, devido à pandemia de coronavírus.