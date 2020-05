Villas-Boas eleito treinador do ano pelo 'L'Equipe'

André Villas-Boas não se sagrou campeão francês, mas levou o Marselha ao 2.º lugar na Ligue 1 e ao consequente apuramento para a Champions, prestação suficiente para conquistar a admiração dos internautas do ‘L’Équipe’, que o elegeram Treinador do Ano. O português recebeu 59 por cento dos votos, superando por larga margem a Julien Stéphan (Rennes) e Thomas Tuchel, campeão no PSG, mas que se ficou pelos 10%.

O onze ideal dos internautas do jornal francês é dominado pelos parisienses, com sete jogadores, enquanto Marselha, Lyon, Rennes e Monaco ‘cedem’ os restantes elementos. Di María, que passou pelo Benfica, foi o jogador que reuniu maior consenso, ao receber 84 % dos votos. José Fonte (Lille) entrou nas preferências de 19% dos internautas, mas o eleito para o lado direito do centro da defesa acabou por ser Thiago Silva.

Já no meio-campo, e com o ‘L’Équipe’ a optar por um 4x4x2, Renato Sanches não conseguiu um lugar. O internacional português foi o segundo mais votado, logo atrás de Verratti, no entanto, a boa prestação no Lille durante a época convenceu os jornalistas do conceituado diário francês, que o colocaram na sua equipa ideal.

Nas redes sociais, Renato comentou a polémica em torno do fim da liga. "Chega de queixas, seguir em frente", escreveu.