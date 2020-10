Villas-Boas perde a cabeça e atira-se a árbitra no jogo com o Lyon: «Tu não tens nível»

O Marselha de André Villas-Boas vencia o Lyon por 1-0, este domingo, fora de portas, mas acabou por empatar a partida, depois de a equipa da casa ter marcado de penálti, na sequência de uma falta cometida por Álvaro González sobre Melvin Bard. Segundo a RMC Sport, nas imagens difundidas pela 'Téléfoot' mostram o técnico português enfurecido, sem esconder a sua frustração para com a atuação da árbitra Stéphanie Frappart, que antes já tinha mostrado um vermelho a Dimitri Payet.





"Tu cometes erros incríveis. Não é penálti. Tu não tens nível. Aliás, não há nível para isto", atirou Villas-Boas, segundo a RMC Sport, palavras que lhe valeram um cartão amarelo.Mais tarde, na conferência de imprensa, o português pareceu estar mais calmo. "Depois de ver as imagens constatei que o Álvaro tocou no Bard com o pé de apoio. Mas ele não pode cortar o pé de apoio. É uma pena mas o penálti é aceitável. O vermelho ao Payet é normal", analisou Villas-Boas.