Villas-Boas quer superar Lyon

O Marselha disputa amanhã os quartos-de-final da Taça de França frente ao Lyon, e Villas-Boas não prevê uma vitória fácil, apesar de as equipas estarem separadas por 16 pontos no campeonato. "O primeiro objetivo é vencer um rival histórico e estar nas ‘meias’ da Taça. Os 16 pontos não dizem nada sobre a diferença entre as equipas", disse o treinador do Marselha, que não conhece o sabor da derrota há 13 jogos consecutivos.