Villas-Boas tenta Adrien

Depois de Pedro Rebocho ter sido apontado como possível reforço de André Villas-Boas, surge agora Adrien Silva como outra opção para o Marselha. A imprensa francesa avança que o futuro do médio, de 30 anos, passará pela Ligue 1, já que não deverá ser hipótese no Leicester, e é dado que o Marselha pode tentar ganhar a corrida pelo ex-Sporting ao Monaco. Segundo os órgãos gauleses, o Monaco deve chegar-se à frente com uma nova proposta de cedência ao Leicester, mas os marselheses têm preparados 15 milhões de euros por Adrien. Além disso, é referido que o diretor desportivo do clube, Andoni Zubizarreta, já terá iniciado conversações com os foxes.