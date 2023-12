Vitinha no onze ideal da 1.ª volta da Ligue 1

Vitinha, médio do PSG, é o representante português no onze ideal da primeira metade da época da Ligue 1, divulgado este sábado nas redes sociais da competição. O ex-FC Porto participou em 16 jogos (13 a titular) dos parisienses na 1ª volta, sendo o sétimo jogador com mais minutos cumpridos na equipa de Luís Enrique. Até ao momento, contribuiu com cinco golos e duas assistências na liga, marca já superior à que registou na época passada (dois golos e três assistências).Entre os onze mais votados pelos adeptos, destaque ainda para Jean-Claire Todibo, o central com passagem pelo Benfica, e Leny Yoro, pupilo de Paulo Fonseca no Lille.:Marcin Bulka (Nice)Hakimi (PSG), Yoro (Lille), Todibo (Nice) e Lucas Hernández (PSG);Fofana (Monaco), Zaire-Emery (PSG) e Vitinha (PSG);Dembélé (PSG), Aubameyang (Marselha) e Mbappé (PSG).