Wanda Nara e o que "é mais fácil dizer do que fazer": empresária fala do futuro de Icardi

Wanda Nara, já sabe, é quem toma as rédeas da carreira de Mauro Icardi e, numa altura em que o mercado de transferências de inverno está ao rubro, já veio à praça pública falar do futuro do jogador para não dar como certa a continuidade do marido no PSG.





"A decisão será dele, logo veremos, não há nada certo. É óbvio que viajar entre Paris, Roma e Milão é mais fácil de dizer do que fazer. O Mauro faz coisas muito boas em Paris e estou feliz. Fizemos muitos amigos", disse a mulher e empresária do avançado argentino à Eurosport.Recorde-se que Icardi está emprestado pelo Inter com uma cláusula de compra que pode ser acionada por 70 milhões de euros e soma já 14 golos em 18 jogos oficiais com a camisola do PSG.