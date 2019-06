Xeka prolonga contrato com o Lille até 2022

O português Xeka prolongou esta terça-feira o contrato com o Lille até à temporada de 2021/22, anunciou esta terça-feira a equipa da Liga francesa.Xeka chegou ao Lille em janeiro de 2017, inicialmente por empréstimo do Sporting de Braga e posteriormente em definitivo, tendo sido depois cedido ao Dijon, também da primeira divisão, em 2017/18, regressando na temporada transata para se fixar como titular.O médio, de 24 anos, que este ano marcou por duas vezes em 30 encontros pelos vice-campeões franceses, agradeceu a confiança depositada em si em declarações ao sítio do clube na Internet."Sinto-me bem no Lille, gosto muito deste clube, desta cidade e desta região. Fico feliz em estender com este grande clube. Ainda temos muito para viver juntos no futuro e continuarei aqui. Essa extensão do contrato também mostra que o Lille confia em mim", enalteceu.Além de Xeka, o Lille conta com os portugueses Rui Fonte, José Fonte e Rafael Leão.