Yuto Nagatomo oficializado como reforço do Marselha

Yuto Nagatomo foi oficializado como reforço do Marselha para a temporada 2020/2021, revelou esta segunda-feira o conjunto orientado por André Vilas Boas no site oficial. O defesa japonês chega proveniente do Galatasaray.





Formado no FC Tokyo, Nagatomo conta no currículo com passagens por Cesena, Inter e Galatasaray. Segue-se agora um novo desafio, desta feita no futebol francês.