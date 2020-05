Zubizarreta deixa Marselha e as dúvidas pairam sobre Villas-Boas

Andoni Zubizarreta deixou esta quarta-feira o cargo de diretor-desportivo do Marselha em comum acordo com o clube e um ano antes de findar o contrato. A dúvida que se instala agora em França diz respeito à continuidade do treinador.





André Villas-Boas explicou publicamente em janeiro que havia uma relação direta com o dirigente espanhol e antigo guardião do Barcelona: "O meu futuro está intimamente ligado ao dele", vincou na altura o técnico português, de 42 anos. Tal comojá havia noticiado, AVB pretende garantias da direção para continuar no Vélodrome.O treinador que conquistou a Liga Europa pelo FC Porto tem vínculo com o Marselha até junho de 2021 mas os media franceses deixam a dúvida quanto ao seu futuro à frente da equipa depois do segundo lugar alcançado no presente campeonato, logo atrás do campeão e multimilionário Paris Saint-Germain.Recorde-se que Villas-Boas foi mesmo considerado o melhor treinador do ano em França pelo jornal 'L'Équipe'.