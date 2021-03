Bica convocado para a equipa principal do Lille

Bica, o jovem flaviense que jogava nos juniores do Desportivo de Chaves na temporada passada e está a dar nas vistas na equipa B do Lille Olympique Sporting Club, foi convocado pela equipa principal para a Taça de França.





Depois de uma época fantástica ao serviço da equipa Sub-17 do Chaves em que participou em 20 jogos e marcou 19 golos, sendo até chamado à seleção nacional onde realizou a sua primeira internacionalização, José Bica, que também passou na sua formação pelo FC Porto, assinou contrato profissional válido por 5 épocas com o Lille Olympique Sporting Club.O jovem avançado flaviense tem estado em destaque na equipa do Lille B e nos últimos cinco jogos marcou sete golos, valendo-lhe agora a chamada à equipa principal para poder jogar na Taça, podendo ser o segundo jogador mais novo do Lille a estrear-se na equipa principal. O primeiro foi Eden Michael Hazard, o belga de 30 anos que atua como ponta-esquerda, atualmente joga no Real Madrid, que com apenas 16 anos fez a sua estreia na equipa francesa.