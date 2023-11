Clima de violência gera receio: adeptos do Lille proibidos de se deslocarem a Marselha

O Lille informou que os seus adeptos foram proibidos de se deslocarem a Marselha para assistirem ao duelo entre as duas equipas, agendado para este sábado. Na base da decisão está a tragédia ocorrida no fim de semana passado, nomeadamente o apedrejamento ao autocarro da equipa do Lyon que deixou o técnico Fabio Grosso muito maltratado e que forçou também o adiamento da partida.Através de um comunicado, a equipa orientada por Paulo Fonseca demonstrou estranheza com esta decisão. "O clube está extremamente surpreendido com esta decisão do Ministério do Interior e mais particularmente com o seu timing, uma vez que não se falou desta proibição durante as discussões realizadas ontem. Pelo contrário, o Lille foi notificado da confirmação de que o sistema de transporte e segurança foi reforçado para garantir a melhor receção aos seus apoiantes", pode ler-se na nota publicada pelo emblema francês, que lamenta ainda o timing da decisão que, como diz, afeta os adeptos que já se encontravam em Marselha ou a caminho:"Se as autoridades decidiram finalmente esta manhã que não poderão garantir a segurança dos 250 adeptos do Lille que tinham planeado viajar para Marselha, o Lille deve tomar nota desta decisão para proteger os seus adeptos de qualquer potencial problema."No que toca ao jogo, o Lille pode saltar para o pódio da Liga francesa, à condição, caso vença o jogo. Já o Marselha tenta, a todo o custo, deixar o 9º lugar.