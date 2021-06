Desconhecidos disparam contra viatura do internacional moçambicano Reinildo Mandava

Um grupo desconhecido disparou, na noite de quinta-feira, contra a viatura do internacional moçambicano Reinildo, jogador do clube francês Lille, na província da Zambézia, disse esta sexta-feira fonte da Federação Moçambicana de Futebol (FMF).

A viatura em que o internacional seguia foi atingida por disparos na Estrada Nacional Número 1, no distrito de Nicoadala, na Zambézia, quando o jogador, oriundo de Maputo, viajava para Zambézia para participar num evento familiar, disse o vice-presidente para as Seleções Nacionais, Martinho Mucuana.

Segundo a fonte, o jogador moçambicano saiu ileso, mas as balas atingiram o vidro traseiro da sua viatura.

Após o ataque, o jogador moçambicano conseguiu chegar a uma posição policial que estava na estrada, de onde viria ser escoltado até um "local seguro".

"Falámos com as pessoas que estiveram com ele no posto policial durante a noite e disseram-nos que ele estava bem, embora assustado, como todos nós ficámos depois desta notícia", declarou Martins Mucuana.

A Lusa contactou o porta-voz da Polícia da República de Moçambique na Zambézia, Sidner Lonzo, que confirmou a ocorrência, mas não avançou detalhes, prometendo um pronunciamento oficial para as próximas horas.

Reinildo Mandava, 27 anos, está em Moçambique de férias, após vencer o campeonato francês pelo Lille, numa época em que foi eleito melhor lateral esquerdo da prova.