Franceses dizem que Renato Sanches está impaciente: se PSG não avançar vai para o Milan

Renato Sanches começa a dar sinais impaciência. O médio português do Lille é pretendido pelo PSG, mas o campeão francês tarda em dar seguimento à contratação e o jogador, segundo a RMC Sport, está cansado de esperar.Depois de três anos no Lille, onde deu um novo fôlego à carreira após uma passagem menos conseguida no Bayern Munique, Renato Sanches sente que está preparado para dar um passo em frente.O jogador, de 24 anos, também é pretendido pelo Milan, mas a sua preferência é o PSG. E segundo a imprensa italiana, que cita o diário francês 'L'Équipe', Renato deu 48 horas ao clube parisiense para selar um acordo com o Lille, caso contrário aceita a proposta dos rossoneri.O Milan terá oferecido 15 milhões de euros, mais três milhões em variáveis, uma proposta superior aos 12 milhões do PSG.