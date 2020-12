Italianos também colocam Inter Milão na luta pelo Renato Sanches

A imprensa inglesa insiste no interesse do Liverpool em Renato Sanches e, escreve o ‘Mirror’, já existe um acordo com o Lille para a transferência do médio por cerca de 20 milhões de euros. A contratação do internacional português, de 23 anos, visa colmatar a provável saída do holandês Wijnaldum, cujo vínculo ao Liverpool termina em junho do próximo ano e é apontado ao Barcelona. Já para o Lille, o negócio permitiria atenuar os problemas de tesouraria, numa altura em que o clube mudou de propriedade. A boa época de Renato Sanches despertou ainda interesse em Itália e, avança ‘La Gazzetta dello Sport’, o Inter também poderá apresentar uma proposta. Neste caso, o clube de Milão estará dependente da saída de Eriksen (ex-Tottenham), que continua sem convencer Antonio Conte. O jornal escreve que a proposta do Inter chegaria aos 25 milhões.