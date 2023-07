José Fonte descartado pelo Lille

Apesar dos 39 anos, José Fonte quer continuar a jogar. Mas o também campeão europeu de 2016 não vai ficar no Lille. A renovação do contrato que terminou no final de junho foi ontem descartada por Olivier Létang. "Em conjunto com o Paulo Fonseca chegámos à conclusão de que vamos procurar um central titular. O José Fonte quer continuar a jogar e, com todo o respeito, achamos que ele não seria o indicado para o que queríamos. Decidimos não continuar juntos", disse o líder do clube gaulês durante a apresentação de Tiago Santos, defesa português contratado ao Estoril.

O médio André Gomes, que esteve cedido pelo Everton, também não vai continuar face às exigências do clube inglês para assinar em definitivo.