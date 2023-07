José Fonte despede-se do Lille: «Nunca vos esquecerei»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Fonte (@f6nte)

A poucas horas de, José Fonte deixou nas redes sociais uma mensagem de despedida aos adeptos do Lille, clube onde jogou nas últimas cinco épocas.O defesa, de 38 anos, lembrou os títulos conquistados ao serviço do clube francês e o carinho que ali recebeu."Caros adeptos do LilleDepois de cinco anos, o meu tempo de jogador do Lille chega ao fim. Muito podia ser dito, mas vou fazer um resumo simples. Posso dizer com orgulho que dei o meu melhor, até ao último segundo.Tentei ser uma influência positiva, um grande profissional, levar toda a gente na mesma direção, em direção ao sucesso. E juntos conseguimo-lo.Liga dos Campeões 18/19Liga Europa 19/20Campeões de França 20/21Supertaça de França 21/22Liga Conferência 22/23Adeptos do Lille, nunca vos esquecerei. Serei sempre grato pelo vosso amor, apreço e respeito. Obrigado ao Lille Olympique Sporting Club e à cidade de Lille, espero ter-vos representado bem e ter-vos deixado orgulhosos.Obrigado. Vemos-nos um dia, das ruas de LilleForça Lille"