Lille anuncia saída de Xeka no final da época

En fin de contrat au 30 juin 2022, Miguel Ângelo da Silva Rocha dit Xeka a effectué sa dernière saison au LOSC.



Xeka está de saída do Lille no final da presente época, anunciou esta sexta-feira o clube francês nas redes sociais. O médio português, de 27 anos, termina contrato com os gauleses a 30 de junho e não vai prolongar a ligação ao clube que representou nas últimas seis temporadas, quatro de forma consecutiva, tendo ainda somado um empréstimo ao Dijon em 2017/18.Xeka realizou 144 jogos pelo Lille e apontou nove golos pelo emblema gaulês, pelo qual venceu ainda a Ligue 1 em 2020/21 e a Supertaça no início desta temporada.O jogador português fica assim livre para assinar por qualquer clube a partir de julho.