Lille confirma saída do treinador Jocelyn Gourvennec

O Lille confirmou esta quinta-feira a saída do treinador Jocelyn Gourvennec, depois de uma temporada em que o emblema francês falhou o apuramento para as provas europeias, tendo terminado a liga de futebol no 10.º lugar.

Gourvennec, de 50 anos, chegou ao Lille no início da última temporada para render Christophe Galtier, que tinha levado o clube ao título em 2020/21, e até começou bem com a conquista da Supertaça francesa perante o Paris Saint-Germain (1-0).

Com José Fonte, Tiago Djaló, Renato Sanches e Xeka (entretanto o médio terminou contrato com o clube) no plantel, o Lille acabou por desiludir na defesa do título francês, tendo sido ainda eliminado pelo Chelsea nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Recorde-se que Paulo Fonseca já tem um acordo com o Lille para um contrato com a duração de duas temporadas. A saída de Jocelyn Gourvennec do comando técnico da equipa gaulesa era o passo que faltava para o português ser oficializado no Lille.