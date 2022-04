Lille convidou jovem extremo da Académica para fazer testes em França

Lourenço Teixeira, avançado de 17 anos dos juniores da Académica, despertou a atenção do Lille, ao ponto de ter sido convidado pelo clube francês para fazer uma semana de testes, apurou. Tendo em conta os elogios que recebeu, a hipótese de se mudar, no final da temporada, para França está, por isso, em cima da mesa.Ao longo desse período de treinos na academia do clube francês, Domaine du LOSC, o jovem atacante, que é representado pela Invictus Team, teve também a oportunidade de privar com os compatriotas que atuam na equipa principal, no caso José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches.Ao serviço da Académica, Lourenço Teixeira contabiliza, em 2021/22, quase uma média de um golo por jogo nos juvenis (18 golos em 22 jogos), além de outras duas partidas com a camisola dos juniores.