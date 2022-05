O gesto de Renato Sanches que lhe valeu a expulsão na derrota do Lille com o Troyes

O Renato só estava a dizer que o árbitro vê bem e não precisa de óculos #Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/YlEGhfIb1K — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 2, 2022

Renato Sanches foi expulso este domingo na derrota do Lille na visita ao Troyes, por 3-0, num jogo em que a equipa da casa teve três penáltis assinalados a seu favor e os visitantes acabaram com nove jogadores, já que também Yilmaz viu cartão vermelho no segundo tempo.Aos 50 minutos, o árbitro mostrou cartão amarelo a Renato Sanches por protestos. O internacional português não gostou e continuou a protestar, tendo mesmo feito um gesto com as mãos a indicar que Willy Delajod precisava de óculos e viu o segundo amarelo, cerca de 10 segundos depois do primeiro, acabando expulso.Veja o momento: