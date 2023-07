Paulo Ferreira é o novo adjunto de Paulo Fonseca no Lille

O Lille anunciou esta, quarta-feira, Paulo Ferreira como novo treinador-adjunto de Paulo Fonseca, substituindo Jorge Maciel.O ex-internacional português, de 44 anos, terminou a carreira de futebolista no Chelsea na temporada 2012/13 mas continuou no clube londrino como ‘scout’ e diretor de relações institucionais, onde esteve até à temporada 2021/22.Paulo Ferreira tem agora uma nova experiência no estrangeiro, sucedendo a Jorge Maciel que estava no cargo desde a época 2019/20.