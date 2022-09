Paulo Fonseca foi assaltado nos primeiros dias em Lille: técnico ficou sem 200 mil euros

Paulo Fonseca foi vítima de um assalto nos primeiros dias em Lille, para onde se mudou em julho para assumir o clube da cidade, do qual resultou o roubo de objetos com um valor aproximado de 200 mil euros. O assalto, do que nada se sabia até este sábado, foi dado a conhecer pelo jornal 'La Voix du Nord', num artigo no qual dá conta da decisão do tribunal de Lille em condenar o autor do roubo a 30 meses de prisão, seis deles em liberdade condicional.De acordo com o referido jornal, o assalto terá acontecido no final do mês de julho, quando Paulo Fonseca e a sua esposa chegaram à cidade, naquela que foi a única noite na qual ficaram no hotel Mercure. Ainda assim, uma noite ali bastou para verem desaparecer relógios, jóias e outros objetos de valor, avaliados nos tais 200 mil euros, do seu quarto.De acordo com as autoridades, o autor do assalto, um cidadão de 40 anos chamado Rachid Berbiche, terá obtido o acesso ao quarto de Paulo Fonseca depois de ter conseguido uma chave mestra para as habitações. Munido desse cartão, Berbiche terá entrado em 16 quartos no dia 27 de julho (o mesmo que invadiu a habitação do Paulo Fonseca) e em 19 no dia 8 de agosto, a partir dos quais terá conseguido roubar outros objetos de valor. Levou-os para sua casa, onde foi confrontado pela polícia pouco depois. Na altura escapou pela janela, mas depois viria a ser capturado e colocado em prisão preventiva.Confrontado com os seus atos, o meliante não negou ter levado as coisas, mas alegou ter encontrado "o saco num carrinho de limpezas". O seu advogado reforçou essa posição, mas isso pouca diferença fez para o juiz. "Seja ou não no quarto, é roubo na mesma", apontou Benoît Vandermaesen, que posteriormente o viria a condenar aos tais 30 meses de prisão, seis deles em liberdade condicional. Uma pena algo pesada que se justifica também pelo longo historial de pequenos crimes do acusado.Note-se que praticamente todos os objetos de valor de Paulo Fonseca foram recuperados. O único que não foi encontrado trata-se de um anel Bulgari Serpenti Viper, avaliado em 15,500 euros. Sem rasto da jóia, a única coisa que as autoridades encontraram foram quase 10 mil euros em dinheiro, que provavelmente terão vindo da venda do anel.